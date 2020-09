EUA revisa queda da economia no 2º trimestre para 31,4%

A economia dos Estados Unidos sofreu no segundo trimestre a contração mais forte em ao menos 73 anos por causa dos problemas causados pelo coronavírus, confirmou o governo nesta quarta-feira.

O Produto Interno Bruto despencou 31,4% em taxa anualizada no trimestre passado, queda mais acentuada desde que o governo iniciou os registros em 1947, disse o Departamento do Comércio em sua terceira estimativa do PIB.

Anteriormente o departamento havia informado retração de 31,7% da economia no segundo trimestre.