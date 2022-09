Payroll: EUA cria 315 mil novas vagas de emprego e mercado de trabalho desacelera

Os Estados tiveram 315 mil novas vagas não-agrícolas em agosto, segundo relatório de empregos urbanos do país, o chamado payroll, divulgado nesta sexta-feira, 2, pelo Departamento de Trabalho.

O número veio pouco acima das projeções dos economistas, que apostavam em 300 mil empregos no período. Ainda assim, o resultado de agosto ficou abaixo dos 526 mil novos empregos de julho e é o menor desde dezembro do ano passado.

Números mais fracos tendem a provocar efeitos positivos no mercado financeiro. Investidores podem precificar um aperto mais brando da política monetária do Federal Reserve (Fed), o banco central americano. O Fed vem subindo os juros para conter a inflação no país, que chegou a 8,5% em julho, mas a alta nos juros gera riscos de recessão na economia.

Com o resultado, a taxa de desemprego americana chega a 3,7%, ainda uma das mais baixas da história e em cenário de "pleno emprego".

Após a divulgação dos resultados às 9h30 (horário de Brasília), os índices futuros dos principais índices americanos passaram a subir ligeiramente. O S&P 500 subia 0,16% e o Dow Jones, 0,14%.

Histórico do payroll nos EUA

Agosto/22: 315 mil

Julho: 528 mil

Junho: 372 mil

Maio: 390 mil

Abril: 428 mil

Março: 431 mil

Fevereiro: 678 mil

Janeiro: 467 mil

Dezembro/21: 199 mil

