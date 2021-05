EUA divulga orçamento de US$ 6 trilhões para o ano fiscal de 2022

O governo dos Estados Unidos divulgou, nesta sexta-feira, 28, a proposta de orçamento para o ano fiscal de 2022, que começa em outubro. O plano, que requer aval do Congresso, mobiliza US$ 6 trilhões e prevê déficit fiscal de US$ 1,84 trilhão, uma queda em relação a US$ 3,67 trilhões em 2021. A estimativa é de que a dívida pública alcance 111,8% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano fiscal.

O projeto apresenta ênfase nos pontos caros à agenda econômica do presidente norte-americano, Joe Biden, o que inclui investimentos públicos em educação e saúde, além do combate às desigualdades econômicas e às mudanças climáticas.

O texto prevê ainda aumento da carga tributária para os mais ricos, com alta do imposto corporativo de 21% para 28% e de ganhos de capitais de 23,8% para 43,4%.

A Casa Branca propõe elevar o orçamento do Serviço de Receita Interna.

O documento projeta que o PIB dos EUA crescerá 5,2% em 2021 e 3 2% em 2022.

Para inflação, a previsão é de que o índice de preços ao consumidor fique em 2,1% no ano fiscal.

Já a taxa de desemprego cairá a 5,5% em 2021 e 4,1% em 2022.