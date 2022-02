EUA cria 467 mil vagas em janeiro; taxa de desemprego sobe

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos ficou bem acima do esperado em janeiro, mesmo com os surtos de infecções por covid-19 interrompendo a atividade em empresas de contato direto com o consumidor, sinalizando força no mercado de trabalho.

O Departamento do Trabalho informou nesta sexta-feira em seu relatório de empregos que foram criados 467 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado. Os dados de dezembro foram revisados para cima, para mostrarem abertura de 510 mil vagas, em vez das 199 mil relatadas anteriormente.

Economistas consultados pela Reuters previam criação de 150 mil postos de trabalho em janeiro. As estimativas variaram de fechamento de 400 mil a criação de 385 mil empregos.

A taxa de desemprego foi de 4,0% em janeiro. O governo norte-americano introduziu novas suposições populacionais, causando uma quebra na série. Desta forma, a taxa de desemprego de janeiro e outros índices da pesquisa domiciliar não são diretamente comparáveis aos de dezembro.