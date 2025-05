‘Eu vou fazer tudo que for necessário para cumprir as metas estabelecidas pelo governo’, diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda, 12, que fará tudo que o que for necessário para cumprir as metas fiscais estabelecidas pelo governo. A afirmação foi feita quando Haddad foi questionado se seriam necessárias novas medidas de ajuste fiscal para equilibrar as finanças públicas.

“Eu vou fazer tudo que for necessário para cumprir as metas estabelecidas pelo governo par que as coisas se acomodem no patamar que considero satisfatório para que a economia possa crescer com distribuição de renda”, disse Haddad, em entrevista ao UOL.

Segundo o ministro da Fazenda, mesmo com os juros altos, a economia brasileira registrará crescimento em 2025.

"Eu acredito que nós podemos concluir os quatro anos do mandato do presidente Lula com uma taxa média de crescimento de 3%. Eu penso que esse ano, mesmo com juro alto, vamos crescer em torno de 2,5%, o que juntando com os outros dois anos, dá mais do que 3%", disse.

Os juros altos, afirmou Haddad, decorrem da atuação do Banco Central (BC) para combater a inflação e de uma política fiscal que busca atingir as metas.

“O que domesticamente precisa ser feito é cumprir as metas fiscais e o trabalho do Banco Central. Você não vai corrigir a inflação por outro caminho, do ponto de vista macroeconômico”, disse.