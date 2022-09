Estoques de petróleo nos EUA sobem 2,442 milhões de barris, revela DoE

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos tiveram alta de 2,442 milhões de barris, a 429,633 milhões de barris, na semana encerrada em 9 de setembro, informou nesta quarta-feira, 14, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) do país. O resultado mostrou aumento dos estoques acima do previsto por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que esperavam elevação de 1 milhão de barris.

Os estoques de gasolina recuaram 1,768 milhão de barris, a 213 04 milhões de barris, enquanto a projeção era de queda de 600 mil barris. Já os de destilados tiveram alta de 4,219 milhões de barris, a 116,02 milhões de barris, quando a previsão era de aumento de 100 mil barris.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 90,9% na semana anterior para 91,5% na mais recente, contra expectativa de estabilidade.

Os estoques de petróleo em Cushing diminuíram em 135 mil barris, a 24,648 milhões de barris, segundo o DoE. Já a produção média diária dos EUA subiu ficou estável a 12,1 milhões de barris no período.

