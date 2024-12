Estatais federais registram déficit recorde de R$ 6 bi em 2024 até novembro

As estatais federais registraram um déficit primário recorde no acumulado de 2024 até novembro, de R$ 6,041 bilhões, segundo dados divulgados nesta segunda-feira (30) pelo Banco Central. A série histórica foi iniciada em dezembro de 2001. De janeiro a novembro de 2023, o déficit era de R$ 343 milhões.

Só em novembro, o rombo registrado foi de R$ 1,589 bilhão. O dado só contabiliza as empresas públicas independentes do Tesouro Nacional, sem considerar as estatais financeiras, como Banco do Brasil e Caixa, e a Petrobras.

O resultado primário das estatais federais, estaduais e municipais também renovou o recorde negativo no acumulado do ano até novembro. O déficit foi de R$ 9,108 bilhões. Esse é o maior saldo negativo registrado para o período em toda a série histórica iniciada em 2012 pelo Banco Central.

O déficit acumulado em 2024 é 183% maior do que o mesmo período do ano passado, quando o rombo foi de R$ 3,211 bilhões.