Estado de SP deve ter novo aeroporto; veja possível localização

O ministro explicou ainda que a ideia é que o novo local atenda tanto o transporte de cargas, por estar localizado próximo de rodovias e ferrovias, quanto para passageiros, focado em aviação executiva. "Você vai ter uma parte do interior do estado de São Paulo que pode utilizar esse aeroporto ao invés de ir para Congonhas. Essa é uma prioridade do ministério", disse.

O ministro não deu mais detalhes de capacidade e início da construção do novo terminal. O ministério solicitou estudos de viabilidade do novo aeroporto de São Paulo. A expectativa é que os levantamentos sejam finalizados até o fim do primeiro semestre deste ano.

Investimento de R$ 2 bilhões em Congonhas

Além da construção do novo aeroporto, o ministro revelou que o o governo federal vai anunciar um investimento de R$ 2 bilhões para o aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, a ser feito pela concessionária Aena, administradora do terminal. anúncio deve acontecer no dia 18 de março, em evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Segundo o titular da pasta, o investimento deve acontecer entre três e quatro anos, com objetivo de aumentar a capacidade e melhorar a infraestrutura e o acesso ao aeroporto na capital paulista. Costa Filho não detalhou qual seria o ganho de capacidade do aeroporto com os investimentos.