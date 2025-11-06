Estado de SP abre 37 mil novas empresas em outubro, recorde histórico

O estado de São Paulo abriu 37.801 novas empresas no mês de outubro de 2025, maior número já registrado pela Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) para o mês na série histórica. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE).

Em comparação com outubro de 2024, quando 35.406 empresas foram abertas, o crescimento foi de 6,8%.

Segundo a gestão estadual, o resultado confirma a tendência de expansão do empreendedorismo no território paulista.

“É determinação do governador Tarcísio de Freitas realizar ações para gerar renda, emprego e desenvolvimento regional. Estamos estimulando constantemente o empreendedorismo e a melhora do ambiente de negócio para que novas empresas sejam instaladas aqui”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, Jorge Lima.

Além das novas constituições, o saldo líquido de empreendimentos – diferença entre aberturas e encerramentos – também foi alto: 22.700 empresas.

Esse resultado representa o segundo melhor desempenho de 2025, ficando atrás apenas de fevereiro, quando o saldo foi de 25.958, segundo a administração estadual.

Para o presidente da Jucesp, Márcio Shimomoto, o desempenho reflete o protagonismo dos empreendedores de todo o Estado. “Os números mostram que cada vez mais pessoas têm encontrado na abertura de empresas uma oportunidade concreta de transformar ideias em realidade. Esse movimento fortalece o ambiente econômico, gera empregos e reafirma a vocação empreendedora de São Paulo”, afirmou.

O tempo médio para abrir uma empresa no estado é de 24 horas.