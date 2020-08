Essencial, mas substituível: como economistas veem situação de Guedes

Os rumos que as políticas sociais e fiscais vem tomando no governo Bolsonaro esbarram com frequência numa pergunta ainda sem resposta: o ministro da Economia, Paulo Guedes, sai ou fica?

Para além das dificuldades que Guedes deve ter tido para deixar de lado sua cartilha liberal em meio à pandemia, o grande desafio que se impõe é a falta de harmonia com algo que talvez seja o “novo normal” dentro do governo.

O ministro vem perdendo força dentro de seu ministério, enquanto outras pastas, como é o caso da liderada pelo ministro do desenvolvimento, Rogério Marinho, ganharam mais importância, na avaliação de Álvaro Frasson, economista do BTG Pactual digital:

“Guedes ainda é um nome forte, mas seu status saiu de insubstituível para talvez substituível. O próprio presidente já combate algumas de suas ideias”, diz o economista no primeiro episódio do Questão Macro, novo programa da Exame Research.

“Ha uma semana, essa dúvida parecia ter sido resolvida, agora, volta a aparecer. Então, a probabilidade de ele não ficar até o fim existe. Mas por quanto tempo? As discussões sobre orçamento só devem piorar no ano que vem”, diz Arthur Mota, economista da casa de análise.

O nome do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, de quem o mercado gosta, foi aventado como possível substituto do posto Ipiranga de Bolsonaro nos últimos dias para testar a reação dos agentes, segundo ele. Neto chegou a se posicionar, dizendo que não havia recebido convite algum.

No entanto, o movimento provou um ponto: “O mercado trata o Guedes como essencial, mas não indispensável”, diz Frasson.

Os especialistas farão parte do Questão Macro todas as quartas-feiras, ao lado da jornalista Fabiane Stefano. As conversas são transmitidas ao vivo pelo Youtube, às 13h30.

Os desentendimentos dento do governo começaram a vir a tona em abril, quando uma versão inicial do Pró-Brasil, plano do governo para a retomada da economia, foi apresentado.

O pacote era todo voltado a obras de infraestrutura, respeitando a visão de uma ala governista a favor de estimular o crescimento a partir de gastos públicos. Guedes chegou a dizer queo projeto lembrava o Programa de Aceleração do Crecsicmento (PAC), criado durante a gestão Dilma Rousseff.

O dilema do presidente

Vivendo seu melhor momento de popularidade, Bolsonaro tem consciência da influência do auxílio emergencial de R$ 600 nas pesquisas de opinião. Desta forma, vai tentar continuar colhendo esses frutos com o Renda Brasil, substituto do Bolsa Família que passa por um imbróglio para ser lançado.

Inicialmente, seria anunciado na terça-feira, dentro de um pacote maior, o Pró-Brasil reformulado, com medidas de estímulo e ferramentas de controle fiscal. Mas desentendimentos em relação ao valor das parcelas e aos programas que seriam extintos para dar lugar ao novo estão atrasando sua conclusão.

“O presidente está vivendo um dilema. O corona voucher foi muito bom politicamente, e, agora, ele quer o Renda Brasil, mas como ele vai implementar um novo programa, sem abrir mão de outros?”, diz Frasson.

A proposta da equipe econômica para viabilizar o Renda Brasil passa pela extinção do abono salarial, do salário-família e do seguro defeso, pago a pescadores no período de reprodução dos peixes.

Bolsonaro quer que o valor das parcelas fique próximo a R$ 300 e não quer a abrir mão do abono salarial. O valor sugerido por Guedes é fica mais próximo dos R$ 250. “O desejo do presidente tem um custo alto. Essa conta não fecha”, diz Mota.

Só o abono custa por ano R$ 17,6 bilhões aos cofres públicos, diferentemente do seguro-defeso, com custo de R$ 2,5 bilhões, lembra Frasson.

“Considerando o aumento de beneficiários dos atuais 14 milhões para 20 milhões, mais as parcelas maiores, o programa pode chega a R$ 72 bilhões ao ano, R$ 40 bilhões acima do Bolsa Família atual. Se juntássemos todos os programas sociais que estão sendo considerados, essa conta ficaria próxima de fechar, mas ainda ficaria faltando”, diz.

Sobre os apresentadores:



Álvaro Frasson é economista do BTG Pactual digital, mestre em economia aplicada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, bacharel em economia pela Universidade do Estado de Santa Catarina e analista de investimentos certificado pela Apimec/CNPI. Possui mais de dez anos de experiência, tanto em análise macro quanto em análise de mercados e ações.

Arthur Mota tem mais de oito anos de experiência em macroeconomia, tendo acompanhado e avaliado a evolução da política econômica brasileira e dos principais países do mundo desde a última grande crise. Atuou no setor bancário e em instituição de classe, com foco no acompanhamento diário da atividade econômica e na construção de cenários. É mestre em economia aplicada pela Universidade de São Paulo e bacharel em economia pela Universidade Federal de São Paulo.

Fabiane Stefano é editora de macroeconomia da Exame. Com mais de 15 anos de experiência em jornalismo, cobre temas como economia, política, gestão pública e negócios. Graduada pela Universidade Estadual Paulista e com mestrado pela Universidade Estadual de Campinas, foi pesquisadora visitante da Universidade da Califórnia, em Berkeley.