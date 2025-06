Entenda as medidas anunciadas por Haddad após reunião com a cúpula do Congresso

Após reunião com líderes do Congresso na noite deste domingo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma série de medidas que devem servir de alternativa à alta do Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF).

Segundo ele, haverá uma recalibragem das alíquotas anunciadas no dia 22.

Para suprir a perda de arrecadação, o governo vai editar uma Medida Provisória (MP) que prevê uma alíquota de 18% para empresas que exploram jogos online, as bets, e a cobrança de imposto de renda sobre títulos que hoje são isentos. Confira as medidas a anunciadas:

Revisão das isenções tributárias

Haddad e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), se comprometeram ainda a rever 10% das isenções fiscais que não estão previstas na constituição. Há uma estimativa que as isenções custem R$ 800 bilhões por ano. Essas alterações devem ter impacto apenas a partir de 2026.

Cobrança de IR sobre títulos isentos

Para resolver a questão fiscal este ano, o governo quer começar a cobrar imposto sobre títulos, como as Letras de Crédito Agrícola (LCA) e as Letras de Crédito Imobiliário (LCI). O ministro disse que a alíquota a ser aplicada a esses títulos continuará a ser menor do que a dos demais.

Taxação de 18% sobre bets

O ministro revelou que a Fazenda apresentará nesta segunda-feira o tamanho exato do mercado de bets e, a partir daí, seria elevar a taxação de 12% para 18% da receita bruta das casas de apostas.

Antes de detalhar as medidas, Haddad disse que pretende apresentá-las ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que volta ao Brasil depois de uma viagem à França na noite de segunda-feira.

Recalibragem das alíquotas do IOF

A Fazenda vai apresentar um novo decreto com revisão das alíquotas do IOF estabelecidas no dia 22 de maio. De acordo com o ministro, o risco sacado, transação na qual uma empresa varejista ou da indústria antecipa o pagamento ao seu fornecedor por meio de um convênio firmado com os bancos, ficará livre do tributo.

O decreto que alterou as regras do IOF estabeleceu que o risco sacado é uma operação de crédito, algo que não estava expressamente previsto na legislação anterior. Com a mudança, essa operação passa a ser tributada da mesma forma que os outros empréstimos solicitados por empresas, cuja alíquota máxima passou de 1,88% para 3,95% ao ano.

Projetos para conter gastos