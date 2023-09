Empréstimos em moeda chinesa aumentam 1,36 trilhão de yuans em agosto

O Banco Popular da China (PBOC) informou que os empréstimos em yuans da China aumentaram em 1,36 trilhão de yuans em agosto, um adicional de 86,8 bilhões de yuans em relação ao mesmo período do ano anterior.

Dados do PBOC mostraram que os empréstimos em RMB aumentaram em 17,44 trilhões de yuans nos primeiros oito meses, um adicional de 1,76 trilhão de yuans em relação ao mesmo período do ano anterior. No final de agosto, o saldo de empréstimos em RMB na China era de RMB 232,28 trilhões, um aumento de 11,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, a taxa de crescimento foi a mesma do final do mês anterior e 0,1% maior do que no mesmo período do ano anterior.

Em agosto, os empréstimos destinados à compra de casas próprias aumentaram em 392,2 bilhões de yuans, dos quais os empréstimos de médio e longo prazo aumentaram em 160,2 bilhões de yuans; os empréstimos às entidades empresariais aumentaram em 948,8 bilhões de yuans, dos quais os empréstimos de médio e longo prazo aumentaram em 644,4 bilhões de yuans.

Além disso, os depósitos em RMB da China aumentaram em 1,26 trilhão de yuans em agosto, um declínio anual de 13,2 bilhões de yuans a menos. Entre eles, os depósitos de residentes aumentaram em 787,7 bilhões de yuans. Os depósitos em RMB em geral aumentaram em 20,24 trilhões de yuans nos primeiros oito meses, um adicional de 115,8 bilhões de yuans em relação ao ano anterior.