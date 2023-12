Empresas estatais chinesas têm lucro total de RMB 2,4 trilhões nos primeiros 11 meses de 2023

Ao longo deste ano, as empresas estatais centrais chinesas têm demonstrado uma orientação mais clara para a criação de valor, alcançando um lucro total de RMB 2,4 trilhões de janeiro a novembro. Elas também concluíram investimentos em ativos fixos (incluindo imóveis) no valor de RMB 4,1 trilhões, com um aumento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Os gastos com pesquisa e desenvolvimento ultrapassaram os RMB 900 bilhões, uativosm aumento de quase RMB 70 bilhões em comparação com o mesmo período do ano anterior, demonstrando uma melhoria na qualidade do desenvolvimento empresarial e uma base mais sólida.

Essas informações foram divulgadas durante a reunião dos líderes das empresas estatais centrais, realizada pela Comissão de Supervisão e Administração de Ativos Estatais do Conselho de Estado, nos dias 25 e 26 de dezembro.

De acordo com as informações disponíveis, a eficiência operacional das empresas estatais centrais continua a melhorar, com uma produtividade do trabalho anualizada de RMB 773 mil por pessoa nos primeiros 11 meses deste ano, representando um aumento de 3,8% em relação ao mesmo período do ano anterior. Além disso, a modernização da estrutura industrial está avançando rapidamente, com um foco sem precedentes nas indústrias emergentes estratégicas e futuras, enquanto as indústrias tradicionais estão passando por uma aceleração na atualização e melhorias.