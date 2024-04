Empresas chinesas buscam candidatos em feira de recrutamento

Neste ano, 31 empresas chinesas irão participar da 6ª Edição da Feira de Recrutamento de Empresas Chinesas no Brasil. O evento pretende atrair candidatos para ocupar vagas em diferentes níveis, para trabalhar em companhias chinesas estatais e privadas presentes em território brasileiro. A Feira de Recrutamento acontecerá no dia 13 de abril, das 9h às 15h, na ESEG – Faculdade do Grupo Etapa, em São Paulo. O evento é aberto e gratuito.

Serão oferecidas vagas em cargos de estagiário, assistente, analista, coordenador, gerente, e diretor. As áreas que estão contratando são: RH, Financeiro, Administrativo, Comercial/Vendas, Marketing, Contabilidade, Jurídico, Conteúdo, e Logística. As contratações são para trabalhar nas empresas sediadas no Brasil.

Os interessados devem fazer um pré-cadastro no link. Eles também são encorajados a levar currículo impresso para entregar para as empresas que tiverem interesse em trabalhar.

Programação

O evento é organizado pelo Grupo IEST, a Associação Brasileira das Empresas Chinesas (ABEC), e o Instituto Confúcio na UNESP, e conta com o apoio da ESEG – Faculdade do Grupo Etapa, do Consulado Geral da República da China em São Paulo, e da Secretária de Relações Internacionais da Prefeitura de São Paulo. “A demanda por contratação de mão de obra local para as operações de empresas chinesas no Brasil tem aumentado. Essa feira é uma oportunidade para que mais pessoas saibam quais companhias estão contratando”, disse Tian Bin, diretor do Grupo IEST.

Serão realizadas quatro palestras pelas empresas expositoras sobre tendências de mercado e oportunidades de carreira. Haverá sessões de entrevistas e recrutamento no local.

Por ocasião da comemoração dos 50 anos de relação bilateral entre Brasil e China neste ano, o evento contará com uma cerimônia de abertura, das 8h às 9h, com participação da Secretário Municipal de Relações Internacionais, do Consulado Geral da República da China em São Paulo, Bai Chunhui, e da ABEC.

Na última feira, realizada em 2022, foram oferecidas 110 vagas, e contou com a presença de 16 grandes empresas de diversos setores.

Empresas participantes:

Privadas

IEST GROUP

IEST Tecnologia (consultoria empresarial e serviços digitais)

J&T Express (logística)

Cainiao Network (logística)

BYD do Brasil (automóveis)

ZTE do Brasil (telecom)

CMOC Brasil Mineração (mineração)

Ces (telecom)

Magic Mobile (Tecnologia/Serviços)

Joyo Tecnologia (tecnologia)

Newland Payment Tecnologia (pagamento)

Hisense (eletrodoméstico)

Wanhua (Indústria)

Anjun Logistics (logística)

Shein (varejo)

Hikvision do Brasil (tecnologia)

Best Partner Services (telecom)

TP Link (tecnologia)

99 (transporte)

Estatais

CPFL Energia (energia)

China Three Gorges (energia)

CRRC Brasil (construção)

ICBC (instituição financeira)

CGGC Construtora (construção e operação de projetos)

XCMG (maquinário)

China Unicom do Brasil (telecom)

China Mobile (telecom)

CGN Brasil Energia (energia renovável)

COFCO International (agronegócio)

Concremat Engenharia (engenharia)

China Telecom do Brasil (telecom)