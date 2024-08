Empresas brasileiras e chilenas devem anunciar R$ 82 bilhões em investimentos, diz Apex

Santiago, Chile - O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), Jorge Viana, afirmou à EXAME, nesta segunda-feira, 5, que são esperados anúncios de investimentos de R$ 82 bilhões de empresas brasileiras e chilenas nos dois países. Desse total, R$ 50 bilhões devem ser aportados apenas no Brasil.

Esses anúncios devem ocorrer durante o Foro Empresarial Chile e Brasil, realizado pela Apex nesta segunda, em Santiago, capital chilena. Um dos mais aguardados é a compra de 9 aeronaves da Embraer pela Latam.

Segundo Viana, tamanha é a importância das relações comerciais entre os dois países que as empresas chilenas no Brasil investem mais que o dobro do que as empresas brasileiras no Chile.

“Também viemos aqui agradecer aos chilenos por esses investimentos. Um fórum como esse, com a presença do presidente Lula e do presidente Boric, abre as portas para o diálogo e para aumentarmos a corrente comercial entre os dois países”, disse.

A ideia, segundo Viana, é aumentar a diversificação da pauta comercial entre os dois países. Atualmente, 40% das exportações do Brasil para o Chile são de petróleo e derivados. Já as empresas chilenas exportam o Brasil, em maior volume, cobre e pescados.

“O mais interessante desse encontro, que reúne mais de 500 empresários dos dois países, são as possibilidades de aumentar e diversificar essas relações”, disse.

*O repórter viajou à convite da Apex