Empresas A-share registram lucros com força da inovação e crescimento de setores emergentes na China

A maioria das empresas listadas nas bolsas de Xangai e Shenzhen apresentou desempenho sólido em 2024, refletindo a resiliência da economia chinesa e o impulso de novos motores de crescimento. De acordo com dados da Wind Info, 5.304 companhias divulgaram seus balanços financeiros do ano, sendo que 66,42% reportaram lucro.

Segundo Zhu Keli, pesquisador do Instituto Chinês de Nova Economia, os resultados demonstram a força estrutural da economia, sustentada por uma transformação industrial em curso e pelo fortalecimento da capacidade de inovação.

Setores emergentes impulsionam lucros

As divulgações evidenciam a ascensão de setores estratégicos — como inteligência artificial, novas energias e manufatura avançada — como motores do desenvolvimento econômico chinês. Dados da Bolsa de Xangai indicam que quase metade das 50 empresas de maior valor de mercado em 2024 atua em indústrias emergentes, evidenciando uma mudança significativa na composição da elite empresarial do país.

Entre os destaques estão os setores automotivo e eletrônico, que registraram expressivo crescimento nos lucros. A indústria automobilística teve um avanço de 11,16% no lucro líquido em relação ao ano anterior, enquanto o setor eletrônico cresceu 35,18%.

Um dos casos mais notáveis foi o da fornecedora de autopeças Shuanglin Group, cujo lucro líquido saltou mais de cinco vezes, impulsionado pela forte demanda de fabricantes de veículos elétricos como BYD e Changan Auto. A empresa também conquistou novos contratos com marcas como AVATR.

No segmento eletrônico, a Will Semiconductor Co., Ltd. Shanghai alcançou receita operacional recorde, atribuída à recuperação do setor e à crescente demanda por smartphones premium e veículos inteligentes.

Inovação tecnológica fortalece competitividade

A inovação tecnológica tem sido um dos pilares do desempenho empresarial. Em 2024, as empresas A-share responderam por mais da metade dos investimentos corporativos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) no país e detinham quase um terço de todas as patentes da China. A intensidade de P&D — proporção entre os gastos com inovação e a receita operacional — aumentou para 2,6%, crescimento de 0,1 ponto percentual em relação ao ano anterior.

A montadora Seres, sediada em Chongqing e parceira da Huawei na produção dos veículos da marca AITO, foi uma das líderes em investimento em inovação. A companhia destinou cerca de RMB 7 bilhões (US$ 972 milhões) em P&D em 2024 — alta de 60% em comparação com o ano anterior. A equipe dedicada à inovação também cresceu 25%, totalizando mais de 6.200 profissionais.

Segundo o presidente da empresa, Zhang Xinghai, o foco em inovação tem permitido à Seres integrar tecnologias de ponta e software ao setor automotivo, ampliando a competitividade global da marca.

Crescimento de alta qualidade é meta nacional

Para Zhu Keli, os balanços revelam um cenário de rápida integração entre setores tradicionais e emergentes, com empresas intensificando esforços para elevar sua competitividade diante da meta nacional de promover um crescimento de alta qualidade.

Esse direcionamento foi reforçado no relatório anual de trabalho do governo chinês, apresentado em março, que delineia metas para fortalecer a estrutura industrial do país, ampliar a aplicação de tecnologias disruptivas e acelerar a modernização produtiva.