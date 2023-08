Emirados Árabes Unidos têm muito interesse em investir no gás natural do Brasil, diz ministro

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que os Emirados Árabes Unidos têm "muito interesse" em investir no setor brasileiro de gás natural, com apoio à produção e ao transporte da commodity.

"Eles entendem que ajudar o desenvolvimento da indústria de gás natural no Brasil é um insumo estratégico e tem um papel muito relevante na transição energética dada a baixa pegada de carbono", afirmou Silveira, que se reuniu com autoridades do país do Oriente Médio na terça, 8, às margens da Cúpula da Amazônia em Belém.

Em junho, o ministério já havia firmado com os Emirados Árabes um memorando de entendimento para ampliar a cooperação nas áreas de energia renovável, hidrogênio verde e baixo carbono.

"Para o Brasil, é muito importante desenvolver o setor de óleo e gás natural conjugado com a indústria de fertilizantes, dado o potencial brasileiro, podendo assim expandir a produção de alimentos para nosso país e para o mundo", comentou.

Na terça-feira, 8, Silveira voltou a defender a possibilidade de exploração de petróleo na Foz do Rio Amazonas, após o Ibama negar à Petrobras uma licença para a perfuração de poços na região da chamada Margem Equatorial.

O chefe da pasta de Minas e Energia argumentou que o Brasil ainda não pode abrir mão do petróleo, embora tenha uma matriz energética limpa, segundo ele.