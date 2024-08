Embraer e Airbus estão no páreo para vender 30 aviões para a Latam reforçar voos regionais no Brasil

Santiago, Chile* - A Embraer está na disputa para vender aeronaves para a companhia aérea Latam. Segundo auxiliares próximos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, está em discussão a compra de 30 ou mais aviões para reforçar a atuação da companhia aérea na aviação regional no Brasil.

Diferentemente do que noticiou EXAME mais cedo, a Latam não deve anunciar a compra de aviões nesta segunda-feira, 5. Ao longo do dia, a reportagem conversou com executivos e integrantes do governo brasileiro envolvidos nas tratativas entre a companhia aérea e a Embraer.

Entretanto, os mesmos técnicos do governo admitiram que a Latam também está em negociações com a Airbus. A fabricante que oferecer as melhores condições fechará o negócio.

“Essa negociação não é simples. A Latam já tem relação sólida com a Airbus e isso faz diferença. Mas as tratativas estão em andamento e há disposição da Embraer, com auxílio do governo, de oferecer as melhores condições”, disse um auxiliar do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Na foto (da esquerda para a direita), o presidente do Chile, Gabriel Boric; a primeira-dama do Chile, Irina Karamanos, e o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Ricardo Stuckert / PR (Ricardo Stuckert/PR/Divulgação)

Reunião

Tamanho é o envolvido do governo brasileiro nesse processo que Lula se reúne nesta segunda com o CEO global da Latam, Roberto Alvo, e com o CEO da Latam Brasil, Jerome Cadier. Também participará da conversa o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Segundo técnicos do governo, a tendência é de que as negociações durem mais tempo. Do lado brasileiro já há um sinal positivo para o financiamento das aeronaves da Embraer pelo Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Atualmente, a Latam possui 159 aviões em operação no Brasil, dos quais 139 foram fabricados pela Airbus e são usados para voos domésticos ou na América do Sul. As outras 20 aeronaves são da Boeing e usadas para viagens de longa distância para a Europa, África e América do Norte.

Líder no mercado brasileiro, a companhia aérea tem reforçado, desde o fim da pandemia, a oferta de voos regionais. Um exemplo disso, ocorreu no Rio Grande do Sul. O estado, que tinha voos apenas para a capital Porto Alegre, passou a receber rotas para Canoas, Pelotas e Caxias do Sul.

*O repórter viajou a contive da Apex Brasil