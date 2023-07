Em sabatina sem surpresas, Galípolo e Ailton de Aquino são aprovados pela CAE para diretoria do BC

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado aprovou com 24 votos favoráveis e um voto contrário a indicação de Gabriel Galípolo para chefiar a Diretoria de Política Monetária do Banco Central (BC) e de Ailton de Aquino Santos para comandar a Diretoria de Fiscalização da autoridade monetária.

Uma nova votação no plenário da Casa pode ocorrer ainda nesta terça-feira, 4, para finalizar o processo de indicação. Com isso, os dois participarão da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), marcada par 1 e 2 de agosto. A expectativa é de que a Selic caia. Mas a dúvida é se o corte será de 0,25 ponto percentual ou de 0,5 ponto percentual, como quer o governo.

Com poucos senadores presentes e em uma sabatina sem surpresas, os dois não tiveram dificuldade em responder aos questionamentos feitos em quatro blocos de perguntas.

Em uma rápida avaliação sobre a taxa de juros no país, Galípolo sinalizou que os esforços feitos pelo governo para sinalizar compromisso com as contas públicas têm ajudado na queda das expectativas futuras para a Selic.

"Nesse sentido, o que vem acontecendo com as taxas de juros futuras, o mercado vê com bons olhos o esforço coletivo do governo e do Congresso [para sinalizar um compromisso em equilibrar as contas públicas]. Com isso, as taxas de juros futuras cederam ao longo do tempo", disse.