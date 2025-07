Às vésperas de os Estados Unidos passarem a tributar em 50% os produtos brasileiros, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, aguarda um contato do governo americano, ainda nesta segunda-feira.

Em Nova York, o chanceler já fez todos os gestos possíveis a Washington para demonstrar que está disponível para uma conversa de alto nível com autoridades dos EUA.

Vieira embarcou para os EUA neste fim de semana, para participar de uma reunião, na ONU, sobre a situação na Palestina. Segundo interlocutores próximos ao chanceler, Vieira quer reabrir o diálogo com o governo americano, seja por meio do USTR (órgão responsável por negociações comerciais), ou via Departamento de Estado.

Havendo abertura no governo do presidente Donald Trump, as conversas podem ser presenciais, por videoconferência ou por telefone. Se Vieira não for recebido, explicam auxiliares do chanceler, pelo menos fica claro que o chefe da diplomacia brasileira tentou todos os meios para entrar em contato com a gestão Trump.

Em uma carta assinada por Trump, os EUA anunciaram, no início deste mês, uma sobretaxa de 50%, que passará a vigorar na próxima sexta-feira. O presidente americano sinalizou que o tratamento dado ao ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Judiciário brasileiro teria de entrar na negociação comercial. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou que essa questão política não entrará nas discussões.

Empresários de diversos setores se reuniram, nos últimos dias, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, que atua como porta-voz do governo brasileiro. Na semana passada, Alckmin falou, por telefone, com o secretário de Comércio dos EUA, Howard Lutnic. O conteúdo da conversa não foi divulgado.