Em Las Vegas é sempre festa e não importa a "suposta recessão"

“Os negócios estão realmente ótimos”, Jay Snowden, diretor-executivo da Penn Entertainment, que opera 43 propriedades, disse aos participantes da Global Gaming Expo na terça-feira. “Há uma narrativa de que vai ficar ruim.”

A feira, realizada no Venetian Expo de 10 a 13 de outubro, normalmente tem um tema não oficial, e neste ano executivo após executivo lamentou a desconexão entre a força de seus negócios e a fraqueza das ações de suas empresas. Muitos sugeriram que o mercado de reagiu exageradamente a uma provável desaceleração.

Vicente Sadusky, CEO da fabricante de caça-níqueis International Game Technology, disse que as margens de sua empresa estão próximas das máximas históricas e as vendas superaram as expectativas. As ações da IGT caíram cerca de 37% neste ano.

“Existe claramente muita incerteza no mercado global agora”, disse Sadusky aos convidados em um evento no salão da feira em 10 de outubro. “O melhor é que estamos alcançando nossos números. Temos uma grande força em cada um de nossos negócios e até agora não estamos vendo nenhuma deterioração no consumo.”

Os cassinos estavam entre os primeiros negócios a reabrir após as paralisações da pandemia. Os jogadores voltaram com tudo. Os lucros e os preços das ação subiram. Mas neste ano, a mesa virou. Um índice de ações de cassinos do S&P caiu 33% — 10 pontos percentuais a mais do que o mercado como um todo.

Os mercados estão olhando para o futuro, é claro, e há sinais de desaceleração para o setor.

A receita dos cassinos em Nevada, o maior destino de jogos de azar do mundo, ficou estável nos últimos dois meses. A atividade diminuiu em áreas que atendem a consumidores mais preocupados com gastos, como o centro de Las Vegas e Laughlin, Nevada. Em um possível sinal de que o aumento dos preços da gasolina está prejudicando as viagens, o tráfego de automóveis para Las Vegas da Califórnia caiu 7,5% em agosto.

A receita de jogos de azar de Nevada, muitas vezes considerada resistente a crises, diminuiu durante as recessões de 1990, 2001 e 2008.

Ray Pineault, CEO da Mohegan Gaming & Entertainment, disse que seus cassinos ainda estão obtendo bons resultados.

“Prevemos um pouso suave nesta suposta recessão”, disse ele em entrevista.

Versão em português: Carlos Caminada

