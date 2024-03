Em decisão histórica, BC do Japão abandona juros negativos após 17 anos

O Banco Central do Japão aumentou suas taxas de juros nesta terça-feira, 19, pela primeira vez desde 2007, encerrando o único regime de taxas negativas do mundo. O regime de taxas negativas do Japão estava em vigor desde 2016.

A decisão foi motivada por sinais iniciais de ganhos salariais robustos em 2024. O Banco do Japão espera que salários mais altos levem a um ciclo virtuoso, com a demanda doméstica alimentando a inflação, segundo comunicado. Na semana passada, os sindicatos japoneses reportaram uma contagem inicial de crescimento salarial no nível mais alto em décadas.

O Banco do Japão aumentou suas taxas de juros de curto prazo para cerca de 0% a 0,1%, ante -0,1% anterior, de acordo com seu comunicado ao final de sua reunião de política de março de dois dias.

Essas mudanças marcam uma mudança histórica e representam a mais forte reversão em um dos exercícios de flexibilização monetária mais agressivos do mundo, que visava tirar a economia japonesa de sua espiral deflacionária.

Com os juros negativos, o Japão tentava incentivar empréstimos bancários, estimular a demanda e promover a inflação. Na prática, a política também que bancos privados tinham de pagar para fazer uma parte dos depósitos no Banco do Japão, ao invés de receberem juros por isso.

No entanto, o Banco do Japão alertou que não está prestes a embarcar em aumentos agressivos de taxas, dizendo que "antecipa que as condições financeiras acomodatícias serão mantidas por enquanto", dado o crescimento frágil da quarta maior economia do mundo.

Curva de rendimentos

A autoridade monetária do país asiático também aboliu sua radical política de controle da curva de rendimentos para títulos soberanos japoneses, que o banco central empregava para mirar as taxas de juros de longo prazo comprando e vendendo títulos conforme necessário.

No entanto, o banco central continuará comprando títulos do governo de "aproximadamente a mesma quantia" que antes - atualmente cerca de 6 trilhões de ienes por mês.

O banco central japonês também disse que deixará de comprar fundos negociados em bolsa e fundos de investimento imobiliário do Japão (J-REITS). Também se comprometeu a reduzir lentamente suas compras de papel comercial e títulos corporativos, com o objetivo de interromper essa prática em cerca de um ano.

O iene japonês enfraqueceu para até 149,92 contra o dólar americano, enquanto o índice acionário Nikkei oscilou entre ganhos e perdas após a decisão. Os rendimentos dos títulos de 10 e 30 anos recuaram.

Juros negativos funcionam?

O veredicto sobre a eficácia da política de juros negativos é misto. No caso do Japão, eles podem ter ajudado, junto com as compras de ativos da autoridade monetária, a evitar uma deflação mais profunda na economia.

Mas, no final, foram os choques de oferta durante a pandemia de Covid-19 e as consequências da guerra da Rússia na Ucrânia que provocaram os fortes aumentos nos custos de importação de energia, materiais e alimentos que levaram a inflação do país além da meta de 2% do banco central.

O uso prolongado da política reduziu a lucratividade dos bancos e ajudou a reduzir o valor do iene, à medida que outros bancos centrais aumentavam as taxas de juros, diminuindo o atrativo relativo da moeda japonesa. O iene fraco ainda alimentou ganhos nos custos de importação, pesando sobre os consumidores, já que seus salários não acompanhavam o aumento dos custos de vida.

E agora?

Acabar com a política de taxas negativas é o primeiro passo no desenrolar das medidas de estímulo monetário destinadas a colocar a economia japonesa em um caminho de crescimento sustentável.

Por anos, os preços em queda mantiveram a economia em um ciclo descendente no qual as empresas reduziam os custos para serem competitivas, mesmo sacrificando seus lucros. Essa espiral descendente as impediu de investir e aumentar os salários, pesando sobre o consumo e exercendo uma pressão sobre os preços.

Agora, o primeiro-ministro Fumio Kishida espera que o oposto aconteça, com investimentos, preços e salários subindo em conjunto. Por outro lado, o governo e o banco central sofrerão porque taxas de juros mais altas aumentarão os custos da dívida do governo e causarão perdas de papel nas participações de dívida soberana do banco central, já que taxas mais altas as desvalorizam.

Os bancos privados, por sua vez, poderão obter mais lucros com empréstimos com taxas de juros mais altas, enquanto suas participações em títulos sofrerão com o aumento das taxas de longo prazo.

Os compradores de imóveis também verão suas taxas de hipoteca subir, o que pode esfriar o mercado imobiliário. Um iene mais forte reduzirá os custos de importação e ajudará os domicílios com custos mais baratos de alimentos e energia importados. Por outro lado, isso minará a competitividade e os ganhos no exterior dos exportadores. Para os viajantes que vão ao exterior, o iene forte os ajudará, enquanto tornará mais caro visitar o Japão.