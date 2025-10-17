Economia global em risco? FMI faz alerta sobre nova escalada de tensões entre EUA e China

O Fundo Monetário Internacional (FMI) alertou nesta sexta-feira, 17, que as novas tensões entre os Estados Unidos e a China representam “riscos significativos de baixa” para o crescimento global. A avaliação foi feita por Krishna Srinivasan, diretor do departamento da Ásia e Pacífico do Fundo.

As tensões comerciais entre os países voltaram a se intensificar nas últimas semanas. Washington ampliou restrições tecnológicas e propôs tarifas sobre navios chineses que atracarem em portos americanos. Em resposta, Pequim anunciou controles mais rígidos sobre a exportação de terras-raras e outros materiais críticos.

Nesta semana, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, criticou um alto funcionário chinês, acusando-o de chegar a Washington sem convite e agir de forma “desequilibrada”.

“Se esses riscos se materializarem em maiores tarifas e interrupções nas cadeias de suprimentos, o crescimento poderá ser reduzido em 0,3 ponto percentual”, disse Srinivasan à Bloomberg TV. “Se houver mais tensões, isso também significará riscos de baixa para a China.”

Crescimento asiático sob pressão

Apesar de estar na linha de frente dos impactos das tarifas americanas e da incerteza política, a atividade econômica na região Ásia-Pacífico segue resiliente. Em entrevista anterior à Bloomberg em Washington, Srinivasan destacou três fatores que têm sustentado o crescimento asiático: exportações robustas, o boom tecnológico e condições macroeconômicas mais favoráveis, apoiadas por políticas monetárias acomodatícias.

Ainda assim, o FMI se preocupa com a falta de resolução do impasse comercial. O fundo projeta que o crescimento econômico da Ásia desacelere para 4,5% em 2025, ante 4,6% no ano anterior. A projeção representa uma revisão para cima de 0,6 ponto percentual em relação à previsão de abril, feita após o anúncio de tarifas pelo presidente Donald Trump. Para 2026, a expectativa é de nova desaceleração, para 4,1%.

