Economia global caminha para recessão, diz agência da ONU

A economia mundial está em trajetória recessiva, devido ao aumento das tensões comerciais e à incerteza persistente, alertou nesta quarta-feira a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) em seu novo relatório, "Perspectivas de Comércio e Desenvolvimento 2025 – Sob pressão: A incerteza remodela as perspectivas econômicas globais".

Segundo o relatório, o crescimento global deve desacelerar para 2,3% em 2025, colocando a economia mundial no caminho para uma recessão. O documento aponta ameaças crescentes, incluindo choques nas políticas comerciais, volatilidade financeira e um aumento da incerteza.

Para a Unctad, a guerra tarifária está desorganizando cadeias de suprimento e minando a previsibilidade.

A desaceleração afetará todas as nações, mas a Unctad expressa maior preocupação com os países em desenvolvimento, especialmente as economias mais vulneráveis.

Muitos países de baixa renda enfrentam uma “tempestade perfeita” de condições financeiras externas desfavoráveis, dívidas insustentáveis e enfraquecimento do crescimento interno.

Em paralelo, a Organização Mundial do Comércio (OMC) reduziu drasticamente sua previsão para o comércio mundial neste ano.