Economia dos EUA deve ter recuperação relevante em 2021, diz membro do Fed

A economia dos Estados Unidos pode ter uma recuperação significativa neste ano graças à política monetária e fiscal acomodatícia, mas o mercado de trabalho ainda tem muito espaço para melhora, disse nesta segunda-feira, 12, o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Boston, Eric Rosengren.

"Com a folga do mercado de trabalho ainda significativa e a inflação ainda abaixo da meta de 2% do Federal Reserve, minha perspectiva é que a atual postura altamente acomodatícia da política monetária é apropriada", afirmou Rosengren durante debate virtual com líderes empresariais.

A capacidade das vacinas de prevenir com sucesso a disseminação de novas variantes do coronavírus também é importante, disse ele. "Supondo que as variantes do vírus não se tornem especialmente problemáticas, devemos ver uma recuperação pós-recessão extraordinariamente forte", disse.

Sob um novo arcabouço adotado no ano passado, as autoridades do Fed serão pacientes e deixarão os juros próximos de zero até que a inflação se mostre – não aumentando mais as taxas em antecipação a uma inflação mais elevada quando a taxa de desemprego está baixa, disse Rosengren.

Os formuladores da política monetária estão tentando evitar a recuperação lenta que ocorreu após a crise financeira global e é possível que a taxa de desemprego recue para níveis pré-pandêmicos, de cerca de 4%, nos próximos dois anos, disse Rosengren.