Economia brasileira tem alta de 2,45% em 2023, aponta índice do Banco Central

O Banco Central do Brasil informou nesta segunda-feira que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado um “termômetro" do Produto Interno Bruto (PIB), registrou alta de 2,45% em 2023.

Ao considerar apenas o mês de dezembro, o indicador do BC registou alta de 0,82%. O número veio acima da projeção de mercado: 0,75%.

Outro parâmetro é o crescimento trimestral. No balanço de outubro, novembro e dezembro do ano passado, o IBC-Br subiu 0,22%.

Divulgação do PIB de 2023

O IBGE divulga o PIB fechado de 2023 em março deste ano. A estimativa de crescimento da equipe econômica está em 3,0%. O mercado financeiro vê alta próxima de 2,92%, com influência da desaceleração nos dois últimos trimestre do ano.

O resultado do primeiro semestre foi puxado pelo crescimento do agro, que tem período sazonal de alta nos primeiros meses do ano.