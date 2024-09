Prévia do PIB: IBC-Br recua 0,4% em julho, primeira queda em quatro meses

A economia brasileira recuou 0,4% em julho, de acordo com Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br), considerado a prévia do PIB do Brasil e divulgado pelo Banco Central (BC) nesta sexta-feira, 13.

Esse recuo é o primeiro em quatro meses e acontece depois de uma alta de 1,37% registrada em junho. Em maio, o IBC-Br foi de 0,25%. Em março, mês da última queda, o recuo havia sido de 0,2%.

O resultado desse mês superou as expectativas, uma vez que as projeções apontavam que o indicador registria uma queda de 0,50%.

Em comparação com julho de 2023, o indicador registrou crescimento de 5,3% e na parcial dos sete primeiros meses de 2024, houve um crescimento de 2,6%.

Já em 12 meses até julho, o índice apresentou crescimento de 2%.

O que é o IBC-Br?

Conhecido como uma espécie de "prévia do BC" para o PIB, o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.

Publicado desde março de 2010, o IBC-Br tem o objetivo, segundo o BC, de mensurar a evolução da atividade econômica do país e “contribuir para a elaboração de estratégia de política monetária”. Na prática, o índice serve como parâmetro os membros do Comitê de Política Monetária (Copom) para avaliarem o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses e como a Selic afeta a dinâmica de crescimento.

O próprio BC afirma que por se tratar de indicador de atividade, a taxa de crescimento do IBC-Br é frequentemente comparada à do PIB. Embora a comparação seja natural, a autoridade monetária afirma que há diferenças conceituais, metodológicas e mesmo de frequência de apuração dos dois.