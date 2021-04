É amanhã: Superagro 2021 aborda futuro do setor que superou a pandemia

Na próxima quinta-feira, 8 de abril, a EXAME apresenta a primeira edição do Superagro 2021. O evento realizado em parceria com a Hiria trará os assuntos mais importantes do agronegócio brasileiro, que cresceu fortemente em 2020, mesmo com a pandemia de covid-19.

Com início às 9h15, o evento é gratuito e online, com transmissão pelo YouTube da EXAME. A abertura do evento começa com a homenagem ao ex-ministro da Agricultura Alysson Paolinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz 2021 por todos os anos de dedicação ao setor, com inovações fundamentais para o avanço da agropecuária no Brasil.

Para compor os nove painéis de debate, foram selecionados diversos nomes de destaque do setor. Entre eles está o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), que participará do painel “Como o Estado de São Paulo incentivará o agronegócio em 2021 e 2022”, ao lado de Gustavo Diniz Junqueira, secretário da Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

Já os governadores Mauro Mendes (Mato Grosso), Carlos Roberto Massa Júnior (Paraná), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Rui Costa (Bahia) estarão presentes no painel seguinte: "Os Estados de Ouro do Agronegócio do Brasil – A visão e os planos dos governadores para incentivar o setor".

O vice-presidente executivo da Pepsico e ex-diretor da OMC, Roberto Azevedo, também participará do fórum online, contando um pouco sobre o agronegócio do futuro. Azevedo irá relacionar a sustentabilidade e a tecnologia, que andam lado a lado no setor.

Em pauta no Superagro 2021

Geopolítica do agronegócio brasileiro;

Relações comerciais e políticas com centros consumidores;

Sustentabilidade;

Agronegócios e suas relações com a sociedade e o governo;

Inovação e Tecnologia;

Cooperativismo;

Cenários políticos e econômicos no Brasil

DemoDay: a força das agritechs

O evento também terá o DemoDay, uma bateria de apresentações de startups com planos e modelos de negócio voltados ao agronegócio. São as chamadas agritechs. Das 16h às 17h50, as startups convidadas terão cinco minutos para apresentar o seu case, focando no problema relacionado ao seu respectivo mercado, na solução (o produto) e no modelo de negócio.

Em parceria com a ACE startups, uma das mais importantes aceleradoras do Brasil, o DemoDay tem como objetivo apresentar ao mercado e aos investidores novas soluções e aplicações de tecnologias. Os especialistas presentes formarão uma banca para realizar perguntas e avaliar cada negócio.

Cenários do agronegócio: atual e futuro

Em 2020, diversos países paralisaram parte de suas atividades de agronegócio por causa da pandemia. Mas a pausa representou uma oportunidade para o Brasil: no mesmo período, o país apresentou um aumento de exportações.

A balança comercial das exportações do agronegócio totalizou 100,81 bilhões de dólares em 2020, uma alta de 4,1% frente ao ano anterior. O saldo foi superavitário, de 87,76 bilhões de dólares, segundo dados do boletim da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Hoje, o agronegócio corresponde a 50% das exportações do Brasil, é uma das bases da economia nacional e apresenta um futuro promissor. Por isso, a EXAME busca lançar um novo olhar sobre o setor, com destaque para as oportunidades, o cooperativismo e as práticas sustentáveis, que são cada vez mais requisitadas por investidores. Confira a agenda completa do evento e faça sua inscrição gratuitamente!