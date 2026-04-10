Durigan representará o Brasil em reunião do G7 sobre minerais críticos na próxima semana

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, participará na próxima semana de uma reunião ministerial do G7 dedicada ao tema dos minerais críticos.

O encontro ocorrerá em Washington, durante as reuniões de primavera do Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco Mundial. A agenda reúne autoridades globais para discutir recursos considerados estratégicos para a economia e a transição energética.

Os minerais críticos — como lítio, níquel e terras raras — têm ganhado centralidade nas discussões internacionais por sua aplicação em setores como baterias, veículos elétricos, painéis solares e dispositivos eletrônicos.

A reunião será conduzida sob presidência da França, que busca ampliar o diálogo com países convidados, entre eles o Brasil. De acordo com integrantes da equipe econômica, existe uma proposta em debate apresentada pelos franceses, mas o governo brasileiro ainda não definiu posição oficial sobre o tema.

A iniciativa em discussão tenta aproximar interesses de economias desenvolvidas e emergentes em temas como exploração, financiamento e acesso a minerais estratégicos.

Potencial de expansão

Nos últimos anos, a demanda por minerais críticos aumentou com o avanço da transição energética e metas de redução de emissões de carbono. A produção desses recursos, no entanto, permanece concentrada em poucos países, o que levanta preocupações relacionadas à dependência externa e à segurança de abastecimento.

O Brasil participa das negociações com potencial de expansão nesse mercado. O país possui reservas relevantes de alguns desses minerais e busca atrair investimentos, ao mesmo tempo em que discute estratégias para ampliar o valor agregado da produção nacional.

A reunião do G7 encerra a agenda de Durigan em Washington, que inclui encontros bilaterais e participação em fóruns como o G20, além das reuniões do FMI e do Banco Mundial.

A viagem marca a primeira participação do ministro nesses encontros internacionais. O contexto ocorre em meio a um ambiente global de maior incerteza, influenciado por conflitos geopolíticos e mudanças nas dinâmicas econômicas.

*Com informações do jornal O Globo.