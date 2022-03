Dólar pode ir abaixo de R$ 5 com juro e commodities, diz Necton

A forte valorização do petróleo, que tocou máxima de 139 dólares por barril neste início de semana, tem provocado a revisão de projeções econômicas no mundo inteiro. A commodity já subiu mais de 60% no ano e vem sendo negociada próxima do maior patamar desde 2008.

André Perfeito, economista-chefe da Necton, que via o dólar a 5,20 reais como o cenário mais provável, já acredita na possibilidade de a moeda americana cair abaixo de 5 reais, como consequência da apreciação de commodities. O dólar encerrou o pregão de sexta-feira, 4, a 5,08 reais.

Segundo Perfeito, a inflação gerada pela alta de preços deve forçar políticas mais duras do Banco Central. Juros mais altos somados à representação de empresas de commodities na bolsa brasileira devem resultar no fortalecimento do real, disse o economista no programa Abertura de Mercado, da EXAME Invest, desta segunda-feira, dia 7 de março.

"O Brasil se tornou saída para investidores do mundo inteiro. Eles querem commodities e tem a bolsa brasileira para comprar. Querem juros e estamos dando juros. Acho que o dólar pode romper o suporte de 5 reais", afirmou.

