'Dólar já era para ter caído, mas barulho político não deixa', diz Guedes

Para o ministro da Economia, Paulo Guedes, o dólar, que está acima dos R$ 5,20, só não caiu ainda porque há um “barulho político”. A afirmação foi feita nesta terça-feira, 14, durante o MacroDay 2021, evento do banco BTG Pactual (do mesmo grupo que controla EXAME).

“O câmbio deveria estar entre R$ 3,80 e R$ 4,20”, disse Guedes ao ser questionado por Mansueto Almeida, economista-chefe do BTG Pactual. O ministro ainda avaliou que o país estaria crescendo mais, caso o governo tivesse uma base de sustentação na Câmara e no Senado.

Apesar da crítica, Guedes disse que isso faz parte do jogo democrático. Como exemplo, citou a proposta de aumento do Bolsa Família para R$ 300. “O teto era uma questão equacionada com este valor. Mas ao mandar o texto, chegou um meteoro [a intenção de aumentar para até R$ 400]”, disse.

Executivo e Legislativo ainda não chegaram a um acordo sobre o valor. No fim de agosto, o governo enviou ao Congresso Nacional o Orçamento de 2022, sem a previsão de aumento do Bolsa Família.

Assim que o auxílio emergencial acabar, em outubro, será substituído pelo novo Bolsa Família, rebatizado de Auxílio Brasil. O novo programa tem três modalidades de benefício básico: para primeira infância, para famílias com jovens de até 21 anos de idade e para a complementação para famílias que não conseguirem sair da extrema pobreza.

(Com Agência Brasil)