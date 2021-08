Dirigente do Fed cita riscos de inflação acima de 2,5% nos EUA em 2022

O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em St. Louis, James Bullard, afirmou nesta quarta-feira que enxerga riscos de que a inflação PCE nos Estados Unidos fique acima de 2,5% ao longo de 2022.

Em entrevista ao site Barrons's, contudo, o dirigente ponderou que a autoridade monetária tem adotado uma postura mais "relaxada" em relação à política inflacionária. "Estamos deixando inflação seguir acima de 2% por algum tempo", comentou.

Bullard projetou crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) americano "de 6% a 7%" em 2021 e de 4%. Na visão dele, essa expansão econômica "forte" justificaria o fim do programa de relaxamento quantitativo (QE, na sigla em inglês) em meados de 2022, preferencialmente no primeiro trimestre.

O dirigente alertou ainda para os riscos de que formação de uma bolha no mercado imobiliário residencial, em um cenário de juros baixos por muito tempo.