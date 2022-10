Diretor do FMI diz acreditar que toda a Europa terá desaceleração no crescimento

O diretor do Departamento da Europa do Fundo Monetário Internacional (FMI), Alfred Kammer, acredita que toda a Europa deverá passar por uma desaceleração do crescimento. Segundo ele, países como Alemanha e Itália enfrentarão um período de recessão. Já países como a Espanha deverão escapar do risco.

Kammer destacou ainda, em entrevista coletiva, que o quadro macroeconômico dos países da Europa deverá estar alinhado para combater a inflação. "A inflação deve cair de forma constante no próximo ano, mas permanecerá significativamente acima da meta do banco central."

Leia também: G20 espera que situação econômica siga difícil em 2022 e possivelmente em 2023

Já em análise sobre o Reino Unido em particular, Kammer destacou que o FMI irá avaliar a recalibração fiscal anunciada mais cedo.

A declaração vem no mesmo dia em que o Ministro de Finanças do Reino Unido, Kwasi Kwarteng, deixou o posto, a pedido da primeira-ministra Liz Truss.

O ministro era um dos principais responsáveis pelo plano fiscal do Reino Unido, mal recebido pelo mercado, e Truss também anunciou mudanças na iniciativa.

Veja também:

Dirigente diz não ter dúvida de que Fed deverá elevar mais os juros nos EUA

Brasil cai para a 15ª posição no ranking da indústria global, mostra CNI