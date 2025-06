Dinheiro 'sumiu'? Clientes relatam instabilidade na Caixa em dia de pagamento do Bolsa Família

Clientes da Caixa relatam desde a manhã de domingo instabilidade no sistema do banco. Além disso, alguns usuários relataram que fizeram Pix, o saldo foi descontado, mas o dinheiro não chegou ao destinatário. O problema continua nesta segunda, dia em que são liberados os pagamentos do Bolsa Família e do abono salarial do PIS.

Segundo relatos nas redes sociais, os valores são descontados do saldo disponível, mas não há registro da operação nem comprovação de que o Pix tenha sido efetivado. Em alguns casos, o débito foi feito há mais de 24 horas, sem que o dinheiro tenha sido devolvido ou a transação concluída.

fui tentar fazer um pix no app da caixa econômica, o pix não foi feito mas o dinheiro simplesmente sumiu do meu saldo 🤩 — arrasca da torcida (@tavaresuz) June 15, 2025

Notificações na internet

Por volta das 12h30 desta segunda, o site Downdetector, que monitora instabilidades na internet, recebeu 215 notificações a respeito da Caixa.

Alguns usuários relataram que chegaram a ir até agências do banco, mas foram orientados a aguardar até o fim do dia, quando a falha deve ser resolvida.

Procurada pela EXAME, a Caixa ainda não havia respondido à reportagem.