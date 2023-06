‘Dinheiro esquecido’: mais de R$ 7 bilhões ainda podem ser recebidos por pessoas e empresas

O Banco Central aponta que R$ 7,07 bilhões podem ser recebidos por empresas e pessoas físicas dentro do Sistema de Valores a Receber (SVR), administrado pela autarquia. O dinheiro "esquecido" em bancos, instituições financeiras e cooperativas pode ser recuperado diretamente no sistema. Os dados foram atualizados nesta quarta-feira considerando o período até o fim do mês de abril.

Conforme o levantamento, R$ 3,93 bilhões já foram devolvidos. Do total, R$ 2,94 bilhões foram distribuídos entre pessoas físicas e o restante para empresas.

Quem tem dinheiro a receber?

Cerca de 4,5 milhões de pessoas física e jurídicas têm valores entre R$ 100 a R$ 1.000 para receber, enquanto aproximadamente 787 mil estão com valores acima de R$ 1.000.

Como dinheiro “esquecido" são considerados, por exemplo, eventual saldo disponível em contas de depósitos ou pagamento já encerradas. Outro exemplos incluem: