Dieese: 88,2% dos reajustes salariais em janeiro tiveram ganhos acima da inflação

A análise dos reajustes salariais de janeiro, registrados até 3 de fevereiro, revela aumento significativo no percentual de categorias com ganhos reais nos salários, acima do observado no último trimestre de 2024. Segundo o Dieese, em 88,2% dos casos, os salários foram reajustados em percentual acima da variação do INPC. Entre outubro e dezembro do ano passado, 75% das negociações tiveram ganhos reais.

O INPC, medido pelo IBGE e usado nas negociações salariais, ficou em 0,48% em janeiro.

Em relação à variação real média, janeiro também se destaca por causa dos ganhos de 1,39% superiores ao INPC, acima das médias do último trimestre de 2024. O principal fator responsável para o aumento do percentual de reajustes acima da inflação e para o incremento da variação real média em janeiro foi a valorização do salário mínimo, ocorrida no mesmo mês, que resultou em ganho de 2,61% acima da variação do INPC.

Muitas categorias com data-base em janeiro costumam pagar salários com valores próximos do piso nacional e, por isso, fortemente influenciados pela valorização do salário mínimo.

Reajustes por setores econômicos

Todos os setores analisados em janeiro de 2025 registraram reajustes acima da inflação em mais de 80% dos casos. Os destaques ficam para as negociações dos serviços (ganhos reais em 91,6% dos reajustes) e do setor rural (ganhos reais em 87,5% dos resultados).

No entanto, também chama a atenção a presença significativa de reajustes abaixo do INPC em quase todos os segmentos, com exceção dos serviços: algo entre 10% e 12%, a depender do setor. O resultado das negociações salariais de todos os setores foi mais favorável no acumulado de 12 meses do que em janeiro de 2025. A exceção é o setor se serviços, cujo desempenho em janeiro foi melhor.

Quanto à variação real média em janeiro de 2025, o setor rural apresenta valor de 1,72% acima da variação do INPC; e os serviços, de 1,61%. Em ambos os setores, os salários têm valores próximos ao salário mínimo e, por isso, as negociações são muito influenciadas pelo reajuste do piso nacional.