Na noite desta quarta-feira, 19, senadores derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro ao reajuste salarial para algumas categorias de servidores públicos até o fim de 2021.

A proposta havia sido aprovada pelo Congresso dentro do socorro financeiro a estados e municípios, mas foi barrada pelo Executivo, com o argumento de que os reajustes comprometeriam uma economia fiscal entre R$ 121 bilhões e R$ 132 bilhões.

“Eu não posso governar um país se esse veto (não) for mantido na Câmara… É impossível”, disse Bolsonaro na manhã desta quinta-feira, 20.

Para economista do Senado, no entanto, o presidente pode estar exagerando: “Existe, de fato, um sinal amarelo aí, mas não significa uma farra fiscal”, diz Leonardo Ribeiro, economista do Senado.

Mais cedo, Ribeiro publicou tread no Twitter, dizendo que “a derrubada do veto presidencial não gera impacto fiscal. Somente permite que cada governador ou prefeito, juntamente com o legislativo, tenha possibilidade de contratar servidores, realizar concurso, conceder reajuste ou algum tipo de auxílio financeiro para determinadas carreiras”.

Essas carreiras são: policiais, militares, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, serviços funerários, assistência social, profissionais da educação pública e da saúde, destaca.

Com a derrubata do veto, a intenção do Congresso, segundo ele, é manter autonomia de governadores e prefeitos para contratar funcionários, realizar concursos ou conceder reajustes ou auxílio financeiro para funções imprescindíveis para a manutenção da máquina pública em meio à crise do coronavírus.

A desaceleração econômica trazida pela pandemia impacta diretamente duas importantes fontes de receita dos entes subnacionais: ICMS e ISS, explica o economista. Como os entes não podem se financiar com a emissão de títulos, como o governo, é importante que a transferência de recursos venha de cima.

“Sem a mesma autonomia da União, que pode se endividar no mercado, os governos subnacionais dependem da ajuda do Governo federal p/ se manterem na linha de frente da luta contra o vírus”.

Militares

O economista ressalta ainda que, dias antes da reclamação do rpesidente, o Executivo “forçou” a aprovação da MP que reajustou salários de militares.

Em meio à pandemia do coronavírus, Bolsonaro aprovou projeto que aumenta os benefício a militarescom o chamado de “adicional de habilitação militar”.

Em junho, o Ministério Público pediu a suspensão da decisão ao Tribunal de Contas da União (TCU), usando como argumento a Lei Complementar 173/2020, criada em meio à crise sanitária, e que proíbe esse tipo de reajuste durante a crise a militares.

Em 2019, o presidente já havia autorizado aumentos de até 73% sobre o soldo (parcela relativa ao posto e graduação).