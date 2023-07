Deputado Arnaldo Jardim é o entrevistado da EXAME às 13h desta quinta-feira

As prioridades da Câmara dos Deputados para a segunda metade do ano e a recuperação da atividade econômica até dezembro estão entre os temas mais debatidos no momento. Com o avanço da reforma tributária e do novo arcabouço fiscal, outros projetos devem dominar a pauta do Legislativo.

Essse assuntos serão tema da entrevista ao vivo com o deputado federal Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), nesta quinta-feira, 27, às 13h00, com transmissão pelo canal do YouTube e pelo Instagram da EXAME.

Jardim é engenheiro e está no quarto mandato consecutivo na Câmara dos Deputados. Entre 2011 e 2019 ocupou o cargo de secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento de São Paulo.

A entrevista será conduzida por Antonio Temóteo, repórter da EXAME em Brasília, e Luciano Pádua, editor de Macro da EXAME em São Paulo.