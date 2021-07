Democratas fecham acordo para plano voltado à classe média de US$ 3,5 tri

Os democratas membros do Comitê de Orçamento do Senado dos Estados Unidos chegaram a um acordo por um plano de investimentos voltado à classe média de US$ 3,5 trilhões. A informação foi dada pelo líder da maioria democrata no Senado, Chuck Schumer, em sua conta oficial no Twitter.

"Temos um acordo sobre uma resolução orçamentária que fará o maior investimento na classe média em décadas para: criar empregos, reconstruir a infraestrutura, agir na questão climática, expandir o Medicare", publicou o senador. Medicare é um sistema de seguros de saúde gerido pelo governo americano.

O conjunto de medidas deve ser apresentado ao presidente Joe Biden ainda nesta quarta-feira (14) e posteriormente levado para apreciação de todos os senadores, da situação e da oposição. Hoje, a maioria governista no Senado é estreita, de apenas um voto.

O plano trilionário de investimentos voltado à classe média vem na esteira de vários projetos do Partido Democrata de injeção de dinheiro na economia, visando embalar a recuperação da atividade após o choque da covid-19. Já está em discussão no Parlamento americano um programa de fomento à infraestrutura, enviado pela Casa Branca, de US$ 1 trilhão. A pauta, porém, enfrenta resistências no Congresso - e divide, inclusive, a base parlamentar de Biden.