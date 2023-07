Demanda por crédito do consumidor cresce 0,2% entre maio e junho

A demanda por crédito do consumidor cresceu 0,2% entre maio e junho, em números dessazonalizados, e encerrou o primeiro semestre de 2023 com alta acumulada de 4,9%, informa a Boa Vista. Os dados foram antecipados ao Broadcast.

No acumulado de 12 meses, o indicador acumula crescimento de 2 9%. No segundo trimestre de 2023, a demanda subiu 0,6% em relação ao primeiro trimestre do ano.

Na série com dados originais, houve aumento de 0,1% do indicador em junho, ante igual mês de 2022 - em maio, houve avanço de 2,7% na mesma base de comparação.

Aberturas

Nas aberturas, o segmento Financeiro cresceu 0,4% entre maio e junho, com ajuste, e o Não financeiro, 0,1%. O primeiro critério cresceu 1,9% entre o primeiro e segundo trimestre, enquanto o segundo caiu 0,3%.

A variação acumulada em 2023 do critério Financeiro atingiu 12 1% em junho e a acumulada em 12 meses, 13,1%. Já a variação acumulada no ano de Não Financeiro caiu 0,2% em junho e em 12 meses contraiu 4,2%.

Na comparação interanual, o segmento Financeiro expandiu 1,0% em junho e o Não Financeiro recuou 0,5%.