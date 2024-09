Déficit fiscal chega a R$ 9,3 bilhões em julho, informa o Tesouro Nacional

As contas do governo registraram um déficit fiscal de R$ 9,3 bilhões em julho, segundo dados divulgados pelo Tesouro Nacional nesta quinta-feira, 5. Com o resultado negativo no mês, no acumulado do ano o déficit primário totaliza R$ 77,8 bilhões.

Nos últimos 12 meses, o resultado negativo soma R$ 233,3 bilhões, equivalente a 2,04% do Produto Interno Bruto (PIB).

Em julho, as receitas do governo registraram aumento real de 9,5% em comparação com o mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, a alta real é de 8,7%.

Já as despesas tiveram queda real 6% em julho em relação ao mesmo mês de 2023, já descontada a inflação. Nos sete primeiros meses do ano, a variação é positiva em 7,8%.

O resultado do mês foi pior do que as expectativas da pesquisa Prisma Fiscal do Ministério da Fazenda, que apontava para um déficit de R$ 7,3 bilhões.