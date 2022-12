Daycoval Asset prevê elevação de 0,5 ponto porcentual na taxa de juro americana

A equipe de economistas e analistas da Daycoval Asset Management espera que o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unido) reduza nesta semana o ritmo de alta de sua taxa básica de juro (Fed Funds) para 0,50 ponto porcentual, de 0,75 ponto na reunião passada. O Federal Reserve reunirá sua diretoria nos dias 13 e 14 deste mês, quarta e quinta-feira, para deliberar sobre o próximo passo de sua política monetária.

Apesar de ter sinalizado redução no ciclo de alta da taxa de juro, segundo a Daycoval Asset, o Fed manterá sua política monetária contracionista. Isso porque a desaceleração da atividade econômica atual tem sido insuficiente para arrefecer o mercado de trabalho, o que mantém a inflação persistente mesmo com desaceleração da inflação dos serviços.

"Neste contexto, acreditamos que o Banco Central norte-americano apesar de sinalizar a redução do ritmo de alta na próxima semana, deve seguir com a política monetária contracionista por período longo como sinalizado por diversos diretores nas últimas semanas", escreveram os economistas e analistas no relatório da Daycoval Asset.

