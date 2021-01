Davos 2021: EXAME organiza painel para debater pandemia no Brasil

Como o Brasil está lidando com a pandemia, e quais os principais desafios para o país evitar novas ondas de contágio e acelerar a vacinação? A pauta é nacional, mas tem sido alvo de discussões mundo afora, pela importância econômica e pelo nível de disseminação da covid-19 no país.

E será alvo de uma sessão especial organizada pela EXAME no Fórum Econômico Mundial na próxima sexta-feira, 12h de Brasília, com transmissão no site da EXAME e no portal de Davos. A EXAME foi escolhida como parceira de Davos num inovador projeto global de trazer pautas regionais para complementar a agenda principal do Fórum.

O evento é 100% organizado pela EXAME, e terá um grupo de quatro debatedores brasileiros para destrinchar erros, acertos e aprendizados trazidos pela pandemia da covid-19. O timing não poderia ser mais oportuno – esta semana o número global de casos passou de 100 milhões, e o Brasil passou a marca de 1 milhão de vacinas. O ritmo de vacinação em oposição ao avanço do vírus são os principais focos de atenção de investidores neste início de 2021.

Os quatro debatedores da sessão a ser transmitida em português, com legendas em inglês, são:

–

Renato Mimica, sócio do banco BTG Pactual e diretor de investimentos da EXAME Research

–

Carlos Marinelli, presidente do Grupo Fleury

–

Claudio Lottenberg, presdiente do conselho de administração da Sociedade Beneficente Israelita Albert Einstein

–

Eloisa Bonfá, diretora clínica do Hospital das Clínicas, em São Paulo