Dataprev reduzirá de 96 horas para 48 horas tempo de processamento da folha de pagamentos do INSS

A Dataprev anunciou nesta quarta-feira, 19, que reduzirá de 96 horas para 48 horas o tempo de processamento da folha de pagamentos de beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Essa queda no tempo ocorrerá com a migração de tecnologia de mainframe (computadores de grande porte), que utiliza plataforma alta, para plataforma baixa, em linguagem Java, com servidores menores.

O presidente da Dataprev, Rodrigo Assumpção, afirmou que o início dessa migração começou a ser discutido em 2005 e em 2009 foi firmado um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Federal (MPF) para eliminar os sistemas antigos e modernizar a infraestrutura da empresa para o processamento de dados.

"Parece pouco, mas era um momento de foco e atenção intensa aqui na casa. São 48 anos pagando pontualmente os benfícios. É considerado corretamente a tarefa mais importante da casa. Isso libera energias nossas e do INSS, que tinha depois de aferir se tudo estava sendo feito corretamente. Libera tempo para fazer coisas até mais importantes, como análise desses dados, estudos. Que só podem ser pensados depois", disse o presidente da Dataprev.

38,3 milhões de benefícios pagos mensalmente

O presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, afirmou que são pagos mensalmente 38,3 milhões de benefícios para a população e a melhora do parque tecnológico é indispensável para a oferta de bons serviços públicos.

“O nosso foco é o atendimento aos brasileiros. O atendimento humanizado e o investimento em tecnologia andam juntos”, disse.