“Cumprir teto de gasto não basta para fazer o ajuste fiscal”, diz Mansueto

O Brasil corre o risco de passar os próximos anos enfrentando seguidos déficits, com as contas do governo federal no vermelho. Isso porque cumprir o teto de gastos não será mais suficiente para o país fazer o ajuste fiscal. É o que alerta Mansueto Almeida, economista-chefe do banco BTG Pactual (do mesmo grupo da EXAME) e ex-secretário do Tesouro Nacional.

Segundo Almeida, toda a economia projetada com a implementação da lei do teto de gastos, de 2017 – algo que chegaria ao patamar de 200 bilhões de reais em 2026 – não irá mais acontecer.

"No ano passado, o Brasil perdeu 80 bilhões de reais em arrecadação, isso significa menos 1,3% do PIB. E se não recuperar essa arrecadação, o país vai passar pelo menos mais cinco ou seis anos com déficit, mesmo cumprindo o teto de gastos", diz o economista.

Ou seja, o governo irá precisar cortar mais de um lado e buscar mais recursos de outro, o que exige acelerar na agenda de reformas econômicas. Leia a seguir a entrevista completa:

A discussão sobre o Orçamento de 2021, que já foi aprovado, ainda se arrasta há semanas. O que precisa ser efetivamente resolvido?

O que aconteceu foi que o Orçamento aprovado foi muito acima do que tinha sido negociado com o Congresso, que havia fechado emendas parlamentares na casa de 16 bilhões de reais. Só que o projeto do relator, que veio com emendas de 30 bilhões de reais, foi aprovado. O que exigeria cortar outros itens do Orçamento, que não podem ser cortados.

Todos concordam - Executivo e o próprio Congresso - que o Orçamento tem que ser corrigido. O impasse agora é de que forma vai se fazer essa correção. O governo gostaria de vetar toda a emenda do relator, enviar imediatamente mandar um novo projeto de lei ao Congresso, que aumenta a despesa obrigatória, que está subestimada ,e recompõe parte das emendas parlamenatares. Já o Congresso quer que o presidente sancione o Orçamento sem nenhum veto e, então, envie uma nova proposta de lei. São dois caminhos que chegam, em tese, no mesmo lugar.

Qualquer que seja a solução - com vetos ou sem vetos - vai ter que ser modificado o orçamento. Os dois lados têm que conversar e ver o que é possível para dar segurança jurídica para todo mundo. Acho que está bem perto de um acordo.

Apesar das emendas que vieram a mais, o Orçamento encolheu muito. O que aconteceu?

Quando foi aprovado o teto de gastos, em 2017, o teto seria corrigido pela inflação acumulada, em dozes meses, até junho do ano anterior. Em 2020, o IPCA até junho foi baixo, 2,1%. Esse percentual permitiu um crescimento do teto para o ano de 2021 de apenas 31 bilhões de reais.

Já as despesas obrigatórias tradicionalmente crescem entre 60 e 70 bilhões por ano. Previdência, seguro desemprego, abono salarial, Benefício de Prestação Continuada, entre outros, são corrigidos por outro índice, o INPC, que no ano passado foi 5,45%. Logo, é impossível fazê-las caber nesse aumento de 30 bilhões de reais, obrigando um corte na parte discricionária, como investimentos. Resumindo: o índice que corrigiu as despesas obrigatórias foi muito maior do que o que corrigiu o teto. Foi isso que tornou o Orçamento tão apertado.

Mas a perspectiva é de uma folga orçamentária em 2022. Por que isso ocorre?

Em 2022, será o contrário ao que vemos hoje. A inflação aumentou muito no segundo semestre do ano passado e no primeiro semestre deste ano. Então, quando o Orçamento de 2022 for construído, a inflação acumulada até julho deste ano vai estar pelos nossos cálculos em cerca de 7,5%. O que trará uma folga orçamentária que, pelos nossos cálculos, será de 111 bilhões de reais.

Isso significa que no próximo ano será possível aumentar a despesa discricionária, inclusive, investimento. No início do governo Bolsonaro, ninguém trabalhava com essa hipótese de a inflação dar um pulo, até o meio do ano, e depois cair. O Orçamento mais duro para ele cumprir seria justamente o de 2022. Agora, não.

De qualquer forma, o Brasil tem um déficit grande para lidar este ano ...

Este ano vai ter um buraco fiscal muito grande, cujo déficit programado é de 247 bilhões, o equivalente a 3% do PIB. É verdade também que é muito menor do que o do ano passado. A despesa em 2020 foi de quase 2 trilhões de reais, o equivalente a 26% do PIB. O déficit no ano passado foi de mais de 700 bilhões de reais. Ou seja, passaremos de um déficit primário de 10% do PIB para 3% do PIB. Essa é a notícia boa.

Agora, a notícia ruim: no ano passado, o Brasil perdeu 80 bilhões de arrecadação, isso significa menos 1,3% do PIB. E se o país não recuperar essa arrecadação, o país vai passar pelo menos mais cinco ou seis anos com déficits, mesmo cumprindo o teto de gastos.

Ou seja, quando a regra completa dez anos e então pode mudar, ela não é mais suficiente para o país fazer o ajuste fiscal que o Brasil precisa. O governo terá que fazer um esforço para recuperar arrecadação que ele perdeu, como revisar benefícios tributários, e insistir na agenda de reformas.

Como foi desenhada a regra em 2017, o Brasil chegaria em 2026 com um superávit primário de 2 ,5% do PIB, o equivalente a pouco mais de 200 bilhões de reais de hoje. Agora, essa economia não será mais possível, dada a perda de arrecadação.

Mas a retomada da atividade econômica não compensaria essa perda ...

O problema é que as projeções do próprio governo não mostram essa recuperação de arrecadação nos próximos anos. A receita líquida do governo central, em média, foi de 17,5% do PIB entre 2016 e 2018 (em 2019, houve uma receita extra muito grande, que veio da renegociação da cessão onerosa). Em 2020, ela foi de 16,2% do PIB - uma perda de 1,3% do PIB.

E a projeção do governo para este ano é que a receita líquida chegue em 16,4% e, nos próximos anos, seja de 16,2% do PIB. É como se não houvesse nenhuma recuperação. Acho muito arriscado o país ficar com mais cinco anos de déficit primário, com as contas no vermelho e a dívida crescendo.

Qual o maior risco para a economia hoje? .

A recuperação da economia no segundo semestre depende da redução do distanciamento social, o que só será possível se boa parte da população estiver vacinada. Para que isso ocorra, é fundamental que a gente consiga sucesso na campanha de vacinação. O problema é que a vacinação foi lenta nos três primeiros meses do ano. Se o programa que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, com todas as vacinas contratadas, se concretizar, devemos ver uma melhora.

Houve um aumento no ritmo de vacinação, mas o ideal era que cerca de 1,5 milhão de pessoas fossem imunizadas por dia. Aí, teremos um segundo semestre muito melhor. Por isso, quando surgem notícias sobre atraso na chegada de insumos ou de vacinas, o mercado percebe como um risco para a economia, porque a gente sabe que se pandemia se prolongar muito, os 100 bilhões reais que foram reservados para todas as ações pode ter que ser muito maior.

A demora nas decisões, como Orçamento, não tem um impacto indireto nessa percepção do mercado?

É claro que quando uma medida necessária é protelada é sempre ruim. Mas a intensidade dessa segunda onda da covid, que embora foi alertada por muitas pessoas o risco que ela viria, ninguém esperava que ela fosse tão feroz.

Na primeira onda, morriam mais de 1 mil pessoas por dia. Não conheço estimativas com um número de mortes acima de 3 mil por dia, como está acontecendo, em função de uma mutação do vírus que é muito mais violento.

Em fevereiro, a economia parecia sim estar mostrando um dinamismo, apesar de ainda ter passado por toda a crise da pandemia. Mas quando intensificou em março, começou a piora. Do ponto de vista do mercado, o pior mesmo foi a possibilidade da gente passar um período mais longo de distanciamento social, tendo um gasto fiscal muito maior. E aí veio o risco de quebra do teto de gasto.

Diante dessa perspectiva de déficits nos próximos cinco e seis anos, há espaço para o governo se engajar em reformas econômicas no meio da pandemia?

Nos últimos 60 dias, a gente fez reformas muito boas, como a independência do Banco Central, um projeto importante que se arrastava há anos. A PEC Emergencial acabou aprovada mais rápido do que os mais otimistas no governo imaginavam. Saiu também o novo marco regulatório do setor de gás.

Ainda assim o risco fiscal não diminuiu e chegou até a aumentar por causa de vários ruídos em Brasília por causa da quebra do teto. Acho que ainda há a possibilidade de agendas importantes avançarem, como a reforma administrativa. O presidente da Câmara, Arthur Lira, tem se colocado a favor desse debate. Tem a própria privatização da Eletrobrás, que precisa ser votada até maio.

A reforma tributária está sendo discutido, mas acho muito difícil sua aprovação porque ainda tem duas ou três propostas em debate. E ainda precisa saber qual será a proposta do governo. Mas, sem dúvida, a reforma tributária seja talvez a mais importante do Brasil a ser feita.

Desde 2015, o Brasil já teve dois anos de recessão, depois anos seguidos de baixo crescimento, e agora a crise sanitária. Há risco de redução do PIB potencial?

As crises são consequências de um país que não fez reformas. Ainda que seja algo atípico, a pandemia nem reduz a capacidade da economia de crescer. Quando um país cresce pouco, que já era o nosso caso antes da pandemia, isso foi resultado de vários erros do passado e da falta de reformas. No Brasil, estima-se que o PIB potencial hoje seja menor que 2% ao ano. Mas se o país vai crescer 2%, 1,5% ou 3% ao ano, depende de nós.

E a gente sabe o que é o país precisa fazer para crescer. Precisa ter um ambiente macroeconômico estável, no qual não há problemas com déficits elevados, que haja uma dívida que o governo consiga pagar, que isso não pressione os juros. Isso naturalmente facilita o aumento de investimentos, a busca de ganhos de produtividade e de inovação.

Se o Brasil conseguiu avançar no ajuste fiscal, se integrar mais com o resto do mundo e mostrar para investidor externo que respeita as leis ambientais, naturalmente a gente vai conseguir aumentar a estimativa de PIB potencial.

De que forma isso chega para as empresas?

É preciso ter um ambiente para que as empresas sejam mais produtivas, onde há incentivo à inovação, com acesso a insumos importados e tecnologia. Temos que ter um bom sistema de educação, que de fato prepare a nossa força de trabalho, e é um mercado de trabalho flexível, que já avançou muito em função da mudança na lei trabalhista.

É fato que houve muitos avanços. Estamos em 2021, mas a taxa de juros do Brasil no início de 2016 era 14,25% ao ano a Selic. Hoje ela está em 2,75% e numa trajetória de alta, mas estima-se que ela vai terminar o ano por volta de 5%. É uma taxa que é quase um terço do que era há cinco anos atrás.

O mercado de capitais brasileiro está vibrante mesmo com essa crise terrível. Nos primeiros três meses do ano, foi registrado recorde de captação direta de empresas em mercados de capitais. Se a gente fez o dever de casa, independentemente da pandemia, o potencial de crescimento do Brasil e, consequentemente, das empresas vai aumentar. Agora a gente vai ter que continuar com as reformas econômicas.

Mas há ainda uma agenda imensa para ser atacada...

Com certeza, mas a gente não vai fazer toda essa agenda em um ou dois anos. É uma sequência de governos. Nos últimos cinco anos, tivemos dois anos e meio de um governo que veio de um processo de impeachment, que foi o governo Temer, e mais dois anos e meio do governo Bolsonaro.

Ou seja, primeiro um governo com baixas taxas de aprovação e depois um outro governo que no início não tinha nem mesmo base parlamentar. E mesmo assim o país conseguir fazer reformas muito importantes.

Houve uma mudança no entendimento da necessidade de reformas no país?

Mudou um pouco sim, porque antes determinados temas a discussão nem começava alguns anos atrás. Por exemplo, falar em privatização era uma discussão muito carregada. Hoje há o debate está mais aberto, o que não significa que o governo vai conseguir privatizar tudo o que quer.

O Brasil nos últimos 40 anos teve duas décadas perdidas - a primeira foi de 81 a 90 e a segunda de 2011 a 2020 - e isso permitiu se aprofundar nos debates e promover mudanças.

Acho que de alguma forma o debate político melhorou um pouco. Mas vamos deixar bem claro: qualquer reforma numa democracia necessariamente precisa de debate político e do Congresso Nacional.

A polarização política não atrapalha esse debate?

Numa democracia, para avançar nas questões que precisamos para o país crescer, necessariamente precisamos avançar no bom debate político. Não vamos esperar nenhum iluminado para resolver nossos problemas.

O fracasso ou sucesso da continuidade de reformas vai depender muito do ambiente político e do governo, em conseguir um bom relacionamento e um comunicação para mostrar à sociedade e ao Congresso o que é necessário fazer. O grande mérito dos últimos anos do Brasil foi que, às vezes pela liderança do Executivo e às vezes pela liderança do Congresso Nacional, o país conseguiu discutir e aprovar reformas que seis oito anos atrás eram consideradas muito difíceis.

Ainda que este governo não consiga aprovar a reforma tributária é bom que a discussão comece agora. Isso vai ajudando as pessoas a entenderem o problema do nosso complexo sistema tributário.

O governo é criticado justamente pelas crises que ele mesmo cria, seja na pandemia, seja pelos embates com os outros Poderes...

O governo tem que melhorar a comunicação. Ela é essencial no setor privado, é essencial no setor público. Se as pessoas não entendem os benefícios de uma proposta do governo, não vai ter apoio político no Congresso para aprovar. Por isso, é importante que o Executivo lidere esse debate, porque muitos dos problemas que existem na economia não são percebidos pela sociedade.

São duas coisas: primeiro, é preciso se comunicar melhor. E a segunda é ter o bom debate político, pelo qual se vê os pontos divergentes e pode-se corrigir essas propostas. As reformas não vão se esgotar em um ou dois anos. Esta não é uma tarefa apenas para este governo, mas também para os próximos.