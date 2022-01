Criação de vagas nos EUA fica abaixo das expectativas em dezembro

A criação de vagas de trabalho nos Estados Unidos ficou abaixo do esperado em dezembro, em meio à escassez de trabalhadores, e os ganhos no emprego podem permanecer moderados no curto prazo, à medida que as crescentes infecções por Covid-19 afetam a atividade econômica.

Foram criados 199 mil postos de trabalho fora do setor agrícola no mês passado, informou o Departamento do Trabalho em seu relatório de empregos nesta sexta-feira. Os dados de novembro foram revisados para cima, para mostrar criação de 249 mil postos de trabalho, em vez dos 210 mil relatados anteriormente.

A taxa de desemprego caiu para 3,9%, ante 4,2% em novembro, ressaltando o aperto nas condições de mercado de trabalho.

Economistas consultados pela Reuters esperavam abertura de 400 mil vagas e queda na taxa de desemprego a 4,1%. As estimativas variaram de 150 mil a 1,1 milhão de postos de trabalho gerados. O governo norte-americano revisou os dados da pesquisa domiciliar, usados para medir a taxa de desemprego, para os últimos cinco anos.