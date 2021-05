Criação de vagas de trabalho nos EUA fica abaixo da expectativa em abril

Os empregadores dos Estados Unidos contrataram muito menos trabalhadores do que o esperado em abril, provavelmente frustrados com a escassez de mão-de-obra, ficando agora em dificuldades para atender à alta da demanda em meio à melhora da saúde pública e à forte ajuda financeira do governo.

A economia dos EUA criou apenas 266 mil vagas de trabalho no mês passado depois de abrir 770 mil em março, disse o Departamento de Trabalho em seu relatório de emprego nesta sexta-feira.

Economistas consultados pela Reuters previam abertura de 978 mil postos de trabalho.

O relatório de emprego, o primeiro desde o pacote de resgate da Casa Branca de 1,9 trilhão de dólares ter sido aprovado em março, provavelmente fará pouco para mudar as expectativas de que a economia entrou no segundo trimestre com ímpeto e caminha para seu melhor desempenho em quase quatro décadas este ano.