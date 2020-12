Economia do Reino Unido fica estagnada em outubro

A economia do Reino Unido desacelerou 0,4% em outubro devido às restrições comerciais para combater a pandemia de coronavírus, anunciou nesta quinta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

“Este é o sexto mês consecutivo de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), depois de uma queda histórica de 19,5% em abril”, anunciou o ONS.

Porém, outubro representa uma nova desaceleração na comparação com setembro, quando o crescimento alcançou 1,1% em relação ao mês anterior, e depois de uma forte recuperação em meados do ano graças à suspensão das restrições no país.

Além disso, o PIB continua 7,9% abaixo do nível de fevereiro, antes do impacto total da pandemia, destacou o ONS.

A construção e a produção manufatureira lideraram o crescimento em outubro, enquanto o setor de serviços, que representa quase 80% da economia do Reino Unido, registro leve avanço (+0,2%).

Analistas acreditam em um retorno da contração econômica em novembro, consequência do novo confinamento na Inglaterra e das incertezas sobre o Brexit. Os economistas esperam que em dezembro o recesso de Natal limite o impacto para o fim do ano.

Em novembro, o ministro das Finanças, Rishi Sunak, advertiu que o Reino Unido enfrentava um período de “emergência econômica” e que sofreria uma queda sem precedentes de 11,3% do PIB em 2020 devido à pandemia.

Em 2021, o país deve registrar crescimento de 5,5%, que alcançaria 6,6% em 2022, de acordo com a previsão oficial do ministro.