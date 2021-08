Crescimento da indústria da China recua para mínima em 15 meses em julho

O crescimento da atividade industrial da China enfraqueceu com força em julho uma vez que a demanda contraiu pela primeira vez em mais de um ano, em parte devido aos preços altos de produtos, mostrou a pesquisa Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês).

O PMI de indústria do Caixin/Markit para a China caiu a 50,3 no mês passado de 51,3 no mês anterior, nível mais baixo desde abril de 2020.

Analistas consultados pela Reuters esperavam que o índice caísse para 51,1. A marca de 50 separa crescimento de contração.

A economia chinesa se recuperou dos problemas causados pela pandemia do coronavírus, mas enfrentou nos últimos meses novos desafios como custos mais altos de matéria-prima, o que pesou sobre o crescimento dos lucros em empresas industriais em junho.

Os resultados mais fracos na pesquisa privada, que cobre principalmente indústrias pequenas e orientadas para exportação, ficaram em linha com os do levantamento oficial divulgado no sábado e que mostrou crescimento da atividade no ritmo mais lento em 17 meses.

"A economia ainda enfrenta enorme pressão negativa", disse Wang Zhe, economista sênior do Caixin Insight Group, em comentários divulgados junto com os dados. Os altos preços dos produtos reduziram a demanda, especialmente para bens ao consumidor e bens intermediários, disse Wang.

O subíndice de novas encomendas registrou contração pela primeira vez desde maio de 2020, enquanto o subíndice de produção recuou para o ritmo mais lento de expansão desde março do ano passado.