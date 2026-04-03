Economia

Macro em Pauta

Crédito sustenta atividade mais forte no Brasil no 1º tri, diz Pessoa

Economista aponta expansão do crédito como principal fator por trás de dados acima do esperado

Crédito CLT: Mesmo com juros elevados, indicadores de atividade, mercado de trabalho e consumo vêm surpreendendo positivamente (gustavomellossa/Getty Images)

Crédito CLT: Mesmo com juros elevados, indicadores de atividade, mercado de trabalho e consumo vêm surpreendendo positivamente (gustavomellossa/Getty Images)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 3 de abril de 2026 às 07h00.

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A economia brasileira tem mostrado mais força do que o esperado nesse primeiro trimestre, impulsionada por medidas de crédito e estímulo adotadas pelo governo, segundo Samuel Pessoa. O economista analisou os indicadores economicos nesse início de ano no Macro em Pauta da EXAME.

Mesmo com juros elevados, indicadores de atividade, mercado de trabalho e consumo vêm surpreendendo positivamente.

“As divulgações domésticas surpreenderam na ponta de atividade mais fortes”, afirmou.

Para o economista, esse desempenho está diretamente ligado à expansão do crédito e à atuação da política fiscal nos últimos meses.

Segundo ele, parte relevante dessa dinâmica vem de medidas que aumentaram o acesso ao financiamento, especialmente para famílias.

Um dos principais exemplos é o consignado para trabalhadores CLT, que utiliza a multa do Fundo de Garantis GTS como garantia e reduz o risco das operações para os bancos.

“A gente tem visto nos dados que esse crédito está pegando na economia”, disse.

Na avaliação de Pessoa, a combinação entre crédito mais acessível e aumento de gastos públicos ajuda a explicar por que a atividade tem se mostrado mais resiliente do que o esperado no início do ciclo de alta de juros.

Como o crédito impulsiona a atividade

Na prática, a ampliação do crédito atua como um canal direto de estímulo à demanda. Ao facilitar o acesso a financiamento, famílias conseguem antecipar consumo mesmo em um ambiente de juros elevados.

Isso ocorre porque parte relevante das decisões de gasto — como compra de bens duráveis ou imóveis — depende menos da taxa básica de juros e mais das condições de crédito disponíveis.

Além do consignado, outras iniciativas também reforçam esse movimento, como a ampliação da faixa de acesso ao programa habitacional Minha Casa Minha Vida e medidas de renegociação de dívidas, como o Desenrola, que ajudam a liberar renda e reduzir o comprometimento financeiro das famílias.

Para Pessoa, esse conjunto de fatores tem compensado, ao menos em parte, o efeito contracionista da política monetária.

Segundo ele, essa força adicional pode estar associada justamente à combinação entre estímulo fiscal e expansão do crédito, que mantém a demanda aquecida.

Efeito colateral: pressão sobre juros

O impacto, no entanto, cria um desafio para o Banco Central. Ao sustentar o nível de atividade, o crédito reduz a velocidade com que a economia desacelera — e, com isso, diminui a eficácia dos juros elevados no controle da inflação.

Na prática, quanto mais forte a demanda, maior a necessidade de manter uma política monetária restritiva por mais tempo.

“A política fiscal não está sincronizada com a monetária”, disse.

Segundo Pessoa, esse desalinhamento entre estímulo ao consumo e controle inflacionário tende a exigir maior cautela na condução dos juros. O resultado é um cenário em que a queda da Selic pode ocorrer de forma mais gradual, à medida que o Banco Central busca equilibrar o ritmo da atividade com a trajetória da inflação.

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